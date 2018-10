Simpatico fuoriprogramma a Udine: durante il riscaldamento un bambino ha invaso il campo chiedendo di autografare la figurina a CR7

Pacifica invasione di campo a Udine durante il riscaldamento tra Udinese-Juventus. Un bambino, tifoso bianconero e in particolare del portoghese è entrato in campo correndo verso il cinque volte Pallone d’Oro. L’obiettivo? Fargli firmare una figurina Panini raffigurante proprio lo stesso giocatore. In una mano proprio il prezioso cimelio, nell’altra una penna. E Cristiano Ronaldo non si è tirato indietro, acconsentendo alla richiesta per la felicità del piccolo tifoso. Un episodio che la Juventus ha immortalato nella sua interezza e poi pubblicato sul proprio account ufficiale di Twitter. Con tanto di abbraccio finale tra Ronaldo e il ragazzino.