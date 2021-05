Inzaghi all’Inter, gli ultrà della Lazio: «Non contestiamo la scelta»

Con un post apparso sulla pagina facebook La Voce Della Nord, gli ultras Lazio si schierano in merito alla vicenda Inzaghi

Non c’è rancore nelle parole degli ultras Lazio, almeno da quanto traspare nel comunicato della pagina facebook La Voce Della Nord.

«22 anni con l’aquila della Lazio sul petto, prima da giocatore, poi da allenatore. Hai vinto tanto, hai sofferto e gioito con noi, hai sempre parlato da tifoso e non da semplice tecnico. Hai dimostrato attaccamento alla maglia, alla nostra storia, al nostro ideale. Con orgoglio e spirito di appartenenza, ma soprattutto con rispetto. Per questo noi ti ringraziamo, per tutti questi anni vissuti insieme e anche per questo potremmo mai contestare la tua scelta. Con rispetto e stima, in bocca al lupo mister. Nel calcio non esistono bandiere, se non quella che il tifoso porta allo stadio ogni domenica»