Inzaghi conferenza stampa pre Marsiglia: «Rispetto per Garcia, sarà una gara tosta»

Conferenza stampa di vigilia per Simone Inzaghi che presenta così la sfida al Marsiglia di domani sera

Terza sfida europea della Lazio di Simone Inzaghi che domani sera sarà a Marsiglia a sfidare i francesi di Rudy Garcia. Il tecnico biancoceleste ha presentato così la sfida in conferenza stampa, ammettendo di avere ancora parecchi dubbi di formazione: «Per quanto riguarda la formazione ho ancora dei dubbi. Domani mattina vedrò. Qualcuno è rimasto a Roma perché siamo venuti qui con 16 giocatori. Sono rimasti a Roma gli squalificati oltre a Luis Alberto e Murgia. Lo spagnolo negli ultimi due allenamenti non si sentiva al 100%. Abbiamo parlato con tranquillità, non avrebbe giocato titolare, ed ho preferito lasciarlo ad allenarsi portando Rossi».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU LAZIONEWS 24