Inter Inzaghi: «Il Como è un mix di esperienza e giovani di qualità; rinnovo? Ecco cosa voglio»

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista di Inter Como di domani sera. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.

CHE PARTITA MI ASPETTO? – «Sappiamo delle difficoltà che andremo ad incontrare domani. Il Como è un’ottima squadra che ha sempre mostrato l’organizzazione che ha, ha un mix di giocatori esperti e giovani di qualità. Fabregas sta dimostrando le sue qualità, per noi sarà una partita molto complicata».

COPERTA CORTA IN DIFESA, INNESTI DAL MERCATO? – «Abbiamo delle defezioni, Pavard e Acerbi ci mancano. Oggi avevano qualche problema sia de Vrij che Darmian, domani mattina valuteremo insieme allo staff medico se saranno recuperabili per la partita di domani sera. Ad oggi no, abbiamo qualche speranza sapendo che chiederemo magari un sacrificio in più a loro, ma in questo momento abbiamo 4 difensori senza de Vrij e Darmian. Valuteremo se non fossero disponibili chi farà il centrale e chi il terzo. Sul mercato? Cercheremo di far diventare nel minor tempo possibile Pavrd e Acerbi».

PERCEZIONE DI SENTIRMI SOTTOVALUTATO? – «Quello è opinabile, ognuno ha la propria opinione. Io sto bene dove sono, mi sento molto apprezzato dalla società, dai tifosi e dal gruppo di giocatori con cui lavoro. Questo mi fa rendere al meglio, mi sento apprezzato nel mio ambiente. Andremo a concludere il 2024 con un bilancio ancora parziale, perché mancheranno due partite. Il 2024 è un anno che ci unirà per sempre, quello della seconda stella con i nostri tifosi, la nostra dirigenza e tutto il gruppo squadra. E’ stato un anno importante che tra due partite ci lasceremo alle spalle, vogliamo farlo nel migliore dei modi».

MARGINE DI CRESCITA NEL 2025? – «Bisogna sempre lavorare per migliorarsi, stiamo vedendo la difficoltà di questo campionato dove tutte le squadre corrono e c’è tantissima competitività. Dobbiamo dare un ulteriore step perché sarà una grande battaglia».

LE VOCI SUL RINNOVO, DESIDERO RESTARE ALL’INTER A LUNGO? – «Quello è il desiderio, io quando mi sento apprezzato e sto bene in una società e con tutto il gruppo squadra e lo staff, siamo in un momento di grande condivisione. Sono al quarto anno, l’obiettivo è di migliorarsi sempre. Quando mi sento apprezzato ne sono molto apprezzato. Nel calcio cambiando in fretta i giudizi. Il 2024, al di là della seconda stella, negli ultimi anni ho visto una grande squadra anche nelle difficoltà, dove abbiamo dimostrato di essere una squadra di veri uomini».

LAVORO SPECIFICO NELLA PREPARAZIONE IN PREPARAZIONE DELLO SPRINT DEI PROSSIMI 2 MESI? POSSIBILE INTERVENTO SUL MERCATO PER LA DIFESA? – «Per quanto riguarda la difesa ho già risposto, abbiamo Acerbi e Pavard che non possiamo utilizzarli da un mese abbondante. Sono due grandissimi giocatori, ci vorrà ancora un attimino di pazienza ma sono fiducioso sul recupero di entrambi. E’ stato un tour de force anche adesso: abbiamo avuto purtroppo il rinvio della partita di Firenze, dove in quella settimana abbiamo giocato meno ma se a centrocampo e in attacco abbiamo potuto alternare i giocatori, in difesa purtroppo abbiamo potuto cambiare poco. L’augurio è che possano tornare i giocatori che per il momento non ci sono».

SE HO LA PERCEZIONE CHE QUALCUNO VOGLIA ANDARE VIA? – «Ad oggi fortunatamente non ha manifestato nessuno l’intenzione di muoversi. So che il presidente, insieme ad Ausilio e Baccin si stanno guardando in giro e sono sempre attivi. In questo momento ciò che mi preme di più è la partita di domani, chiudere nel migliore dei modi l’anno. Poi ci saranno un’altra partita, l’augurio è di recuperare questi giocatori che ci stanno limitando le rotazioni in difesa».

BALLOTTAGGIO BISSECK BASTONI – «Bisseck giovedì ha fatto benissimo in quel ruolo, se non avesse avuto problemi Darmian probabilmente lo avrebbe rifatto. Dato che abbiamo qualche problemino con Darmian, potrebbe farlo Bastoni con Palacios o Carlos Augusto come braccetto. Stiamo valutando, c’è ottimismo sia per Darmian che per De Vrij: mancano 24 ore abbondanti».

NICO PAZ – «È un giocatore di qualità, con un buon fisico e un ottimo piede. Ha tutto davanti a sé, farà una grandissima carriera: non lo conosco ma me ne hanno parlato molto bene a livello umano. Ha grande qualità. Il Como è una squadra tecnica, con ottimi principi, allenata molto bene, che nella prima parte di stagione non è stata premiata con i risultati e adesso li sta avendo. Abbiamo visto l’ultima partita con la Roma: dovremo prestare massima attenzione».

MERCATO A RINGIOVANIRE LA ROSA – «Se ne parlerà, in questo momento di mercato si è parlato molto poco a essere sincero. So che i dirigenti sono al lavoro, io non ho preclusioni verso giocatori giovani o più avanti con l’età. Se quelli più avanti con l’età arrivano come sono arrivati da noi nelle ultime stagioni, ben vengano. Però sappiamo che stiamo andando in una certa direzione e se arriveranno giocatori giovani sarò il primo ad accettarlo».

BARELLA – «Si è allenato bene sia ieri che oggi, farò le mie valutazioni. Abbiamo finito l’allenamento da venti minuti e guarderò tutti i dati, mi sembra che stia bene come tutti i suoi compagni di reparto. Deciderò domattina, sarà disponibile».

IERI ERA IL COMPLEANNO DI ZHANG – «Ci siamo sentiti con Steven, ci siamo scambiati gli auguri. È cambiata la gestione della società, ma presidente e direttori sono sempre gli stessi: si va avanti come negli anni passati, Oaktree è sempre vicina come lo era Zhang. Ci sono persone che stanno con noi in tutte le trasferte e sono contente quando l’Inter riesce a tenere il livello degli ultimi mesi».

IL COMO HA IMPEGNATO ATALANTA E NAPOLI – «L’ho detto prima, Fabregas mi piace molto: i suoi principi si notano subito, l’ho già seguito in B l’anno scorso e quest’anno in Serie A sta avendo un’ottima qualità di gioco. Ha fatto grandi partite, al cospetto di squadre importanti, che sono ai vertici della classifica. Bisognerà fare grandissima attenzione, è una squadra con grandissima qualità che gioca sempre per vincere».