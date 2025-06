Inzaghi-Inter: le sirene dell’addio e l’ombra del «Grande Perdente». Ecco cosa ha infastidito Simone

Inter-Inzaghi, mentre il futuro del tecnico rimane in dubbio, l’analisi sul Corriere della Sera su cosa si è rotto tra tecnico e società

Tra le diverse congetture emerse sul rapporto tra Inzaghi e l’Inter, acquista particolare credito l’analisi di Paolo Tomaselli, autorevole firma del Corriere della Sera. Sul quotidiano milanese, che ha dedicato alla notizia del più che probabile addio una posizione di rilievo in prima pagina, Tomaselli individua motivazioni profonde dietro questa potenziale rottura. «Di passare per il Grande Perdente, il tecnico sembra essersi stufato», scrive il giornalista, sottolineando una crescente insofferenza di Inzaghi verso un’etichetta che, nonostante i numerosi trofei conquistati (tra cui Scudetto, Coppe Italia e Supercoppe), pare perseguitarlo dopo ogni inciampo cruciale.

Ma non si tratterebbe solo di una questione di percezione esterna o di orgoglio ferito. Tomaselli punta il dito anche su un altro fattore determinante: la sensazione, da parte dell’allenatore, di non essere stato adeguatamente tutelato e supportato dalla società. Il riferimento specifico è alle mancate mosse correttive sul mercato di gennaio dei nerazzurri, quando, presumibilmente per direttive della proprietà, si è scelto di non intervenire per rinforzare un reparto offensivo di riserva in evidente affanno. Il contributo offerto dal trio Arnautovic-Correa-Taremi, nel corso della stagione, è stato giudicato «davvero modesto», un apporto insufficiente per una squadra con ambizioni di vertice su tutti i fronti. «Se le volate si giocano sui dettagli, questo era il meno trascurabile», chiosa Tomaselli, evidenziando come la mancanza di alternative offensive affidabili possa aver pesato sull’economia di una stagione logorante, decisa spesso da episodi e dalla profondità della rosa. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il ciclo vincente di Inzaghi all’Inter sia davvero ai titoli di coda.