Lazio, prove anti-Juve: Inzaghi fa studiare CR7 sugli smartphone

La Lazio si prepara ad affrontare la Juventus. Simone Inzaghi ha fatto arrivare i video con le giocate di CR7 sugli schermi dei suoi giocatori

Non si placano le polemiche per l’audio rubato a Claudio Lotito. La Lazio ha minimizzato ma le urla del presidente laziale contro Simone Inzaghi sono destinate a lasciare strascichi. Nel frattempo la Lazio prosegue la preparazione in vista della sfida contro la Juventus in programma sabato alle ore 18 presso l’Allianz Stadium. L’anno scorso i laziali si imposero con il punteggio di 1-2 grazie a un grande secondo tempo. Simone Inzaghi ha iniziato a bombardare i suoi e ha inviato i video di Cristiano Ronaldo.

E’ il fenomeno portoghese lo spauracchio numero uno per i difensori biancocelesti. Su ogni device (smartphone o tablet, a piacimento) sono disponibili i video di CR7, i suoi colpi, i suoi movimenti, sono aggiornati al match col Chievo di sabato scorso. Ogni giocatore della Lazio può studiare i propri avversari grazie a questo metodo hi-tech. La Lazio ha investito su questo metodo, già usato in passato, e Cristiano Ronaldo non farà eccezione. Nelle ultime ore le sue giocate sono sotto gli occhi dei difensori biancocelesti. Ora però tutto passa dal campo: un conto è studiarlo, un altro è fermarlo. A riferirlo è Il Corriere dello Sport.