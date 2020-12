Simone Inzaghi ha parlato al termine della partita contro il Borussia Dortmund

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund terminata 1-1.

«Mi dispiace un po’ per Pereira perché è entrato molto bene e avrebbe meritato un gol che sarebbe stato molto importante per noi e per lui. Col Brugge sarà una partita importantissima, ma anche in campionato ne abbiamo una altrettanto importante».