Inzaghi: «Volevamo questo derby e questa finale»

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine della vittoria contro il Milan valido per un posto in finale di Coppa Italia

Le parole del tecnico dell’Inter al termine della gara contro il Milan, che ha visto i nerazzurri superare i cugini per 3-0.

«Io penso che i ragazzi siano stati fantastici. Volevamo questo derby e questa finale, c’erano stati altri derby ma questo era importantissimo. Lavoriamo per questi risultati dall’8 luglio, ora dobbiamo continuare così».

«Vogliamo lottare su tutti i fronti fino alla fine. Volevamo assolutamente questa finale».

«La scelta di Correa? Penso che ho 5 attaccanti che stanno bene. L’allenatore deve prendere ogni giorno decisioni difficili. In Supercoppa i cambi mi hanno fatto vincere un trofeo, poi siamo stati un mese e mezzo col dibattito sui cambi di Inzaghi nel derby».

«Primo derby di Milano vinto? Mi fa enormemente piacere per questi tifosi meravigliosi. Stasera cornice di pubblico incredibile, siamo contenti di aver dato loro grandissima soddisfazione. Non vedono una finale di Coppa Italia da Inter-Palermo. Siamo in corsa su tutto».