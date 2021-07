Inzaghi vuole Keita: la richiesta del Monaco e la strategia dell’Inter

Inzaghi punta Keita in attacco, soprattutto se dovesse partire Lautaro Martinez. Le ultime sul possibile arrivo dell’attaccante del Monaco

Non solo Raspadori, primo obiettivo per l’attacco dell’Inter sopratutto se dovesse consumarsi anche l’addio di Lautaro Martinez dopo la partenza di Hakimi. Simone Inzaghi vorrebbe in nerazzurro anche un profilo con esperienza e navigato in Serie A, con l’identikit che corrisponde al nome di Keita Balde.

Il tecnico piacentino conosce molto bene il senegalese per averlo allenato alla Lazio e spingerebbe per il suo arrivo a Milano come scrive il quotidiano Tuttosport. Keita avrebbe una valutazione di 8-10 milioni di euro e strategicamente dovrebbe prima rinnovare il contratto con il Monaco in scadenza nel 2022. L’Inter ha dato per il momento la priorità ad altri obiettivi (fasce in primis) e quindi vorrebbe strappare una formula con prestito e diritto di riscatto per il 26enne attaccante, l’ultima stagione in prestito alla Sampdoria.