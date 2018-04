Inzaghi vuole la semifinale: «Ci sono già riuscito da calciatore. Non temiamo il Salisburgo»

Giornata di conferenza stampa per Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di Europa League contro la squadra della Red Bull

La Lazio di Simone Inzaghi, fin qui, ha fatto un ottimo percorso in Europa League e ha tutte le intenzioni di continuare su questa strada, come affermato dal tecnico in sala stampa: «Il Red Bull Salisburgo è forte, organizzato, imbattuto finora in Europa: è ai quarti non per caso, come noi. Il nostro è un ottimo cammino, vogliamo giocarci le nostre carte al meglio». Con ben chiaro l’obiettivo semifinale: «Ho centrato la semifinale da calciatore, vorrei riuscirci anche da tecnico ma per farlo serviranno due grandi partite».

Quindi il tecnico sposta il focus sulla “situazione infermeria”: «Lulic e Radu sono recuperati, Milinkovic-Savic ci sarà». Per poi analizzare l’avversario dal punto di vista tecnico tattico: «Dovremo stare attenti alle ripartenze del Red Bull Salisburgo, possono essere pericolose. Loro pressano bene, dovremo cercare di sbagliare meno possibile tecnicamente». Quindi un proposito per domani: «Giocando tanto può esserci stanchezza mentale, che però sparisce con l’obiettivo davanti: domani dovremo attaccare sapendo che sarebbe preferibile non subire gol. Abbiamo rispetto del Red Bull Salisburgo ma non timore. A volte queste sfide vengono decise dagli episodi, speriamo che questa volta siano a nostro favore».