Italia fuori dal Mondiale, Zoff è moderato: «Colpa della scarsa condizione»

Italia fuori dal Mondiale, l’ex portiere della Juve Dino Zoff è moderato: «Colpa della scarsa condizione. I giovani giocano se fanno bene»

Dopo le parole benauguranti del prepartita, Dino Zoff a parlato a Radio Rai dell’umiliazione subita dall’Italia contro la Macedonia del Nord. Ecco le sue parole.

LA ROSA – «Abbiamo una buona rosa, ma non siamo nelle migliori condizioni di forma, e ieri si è visto. Non si può dire che l’Italia non abbia giocatori: quei 30 importanti li abbiamo sempre avuti e li ha anche questo gruppo».

I GIOVANI – «Se sono buoni nelle loro squadre, vengono fuori e li mettiamo in nazionale. Oggi, poi, hanno personalità forti. Non è come ai miei tempi che eravamo timidi. Ora un giovane dopo tre partite è in paradiso. Comunque in nazionale devono giocare i migliori, che siano vecchi o giovani».

LE RIFORME – «Non si può passare da un estremo all’altro, però forse due squadre le eliminerei».