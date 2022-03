Italia, Zoff: «Abbiamo avuto due occasioni per qualificarci, la terza non la falliremo»

L’ex azzurro Zoff si è detto fiducioso per l’Italia in vista dei playoff Mondiali

Dino Zoff, leggenda della Nazionale e del calcio italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’Italia impegnata negli spareggi Mondiali.

FIDUCIA – «Direi proprio che la Macedonia del Nord è un avversario superabile. Da prendere con le molle, come tutti, ma dovremmo farcela. Però io vedo bene anche la finale, che sia contro il Portogallo o contro la Turchia: non ho mai “scelto” un avversario: le cose vadano come devono andare. Abbiamo avuto già due occasioni per qualificarci, questa è la terza e non la falliremo».

CONTRACCOLPO – «Il contraccolpo dopo l’Europeo vinto era inevitabile. Succede. Qualche partita è andata un po’ così, ma adesso abbiamo avuto il tempo di recuperare, di ricaricare le batterie e tornare concentrati come alla fase finale dell’Europeo».

MANCINI – «Gli faccio un grande “in bocca al lupo”. Sarebbe importante andare al Mondiale per lui e per tutti noi. Superiamo la Macedonia, possiamo far bene anche dopo».