Ramsey sfida l’Italia: «Sono forti e sarà dura, ma noi vogliamo vincere»

Aaron Ramsey lancia la sfida all’Italia: ecco le parole del centrocampista della Juventus verso la sfida

Aaron Ramsey parla della sfida contro l’Italia ai canali ufficiali del Galles.

GOL TURCHIA – «Mi sono divertito e così ha fatto la squadra. Abbiamo giocato nella maniera che volevamo e alla fine abbiamo meritato di vincere. Ho avuto due occasioni prima che segnassi ma sono stato felice di aver fatto gol e aver inciso sul risultato finale. Per noi era una partita importante da vincere e ci ha messo in una buona posizione in classifica».

ITALIA – «Vogliamo vincere. Sarà una gara dura. Loro sono molto forti e hanno fatto un record incredibile quindi dobbiamo farci trovare pronti e dare tutto per vincere la gara e ottenere un buon risultato. Sono sicuro che con un po di fortuna possiamo farlo e guardare oltre».