Italia
Italia, Gattuso al lavoro sulla lista per i play-off: le ultime tra infortuni, conferme e possibili esclusioni
Convocazioni Italia, Gattuso verso i play-off: quadro aggiornato tra recuperi, forfait e scelte tecniche
Si avvicinano i play-off che metteranno in palio la qualificazione al prossimo Mondiale, con l’Italia attesa giovedì 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo per la sfida contro l’Irlanda del Nord. Gennaro Gattuso sta definendo le prime convocazioni, ma dovrà fare a meno di Marco Verratti, che sarà sottoposto a un intervento al ginocchio. Il centrocampista verrà visitato oggi, 13 marzo, per stabilire la tipologia dell’operazione, come riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport.
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Nel gruppo azzurro troveranno spazio Palestra e Pisilli, protagonisti di una stagione positiva. Sul fronte infortuni arrivano notizie rassicuranti: Bastoni dovrebbe saltare per precauzione la gara dell’Inter contro l’Atalanta, ma rientrerà in gruppo nei prossimi giorni; Kean, invece, è atteso già lunedì sera per Cremonese–Fiorentina. Entrambi saranno regolarmente presenti a Coverciano per il ritiro.
Tra gli esclusi dovrebbe figurare Zaniolo, mentre resta da valutare la situazione di Frattesi, ancora in dubbio in attesa delle ultime verifiche fisiche prima della decisione definitiva.