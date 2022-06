Conferenza stampa Flick: «Italia? Mi ha sorpreso il Mondiale mancato. Giusto andare avanti con Mancini»

Il Ct della Germania, Hans Dieter Flick, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Italia

ITALIA – «La mancata qualificazione al Mondiale ha sorpreso tutti. Non è facile da valutare ora perché stanno cambiando tanto e Mancini ha già fatto un grande lavoro con la vittoria dell’Europeo. Giusto andare avanti con lui e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Noi domani cercheremo di metterli in difficoltà.

MONDIALE – «Ci stiamo preparando da tempo per arrivare pronti alla competizione. Le prossime quattro sfide saranno importanti e vogliamo vincerle. Contro l’Italia sono curioso di vedere l’approccio della mia squadra. Giocheranno i nostri migliori e poi in corsa valuteremo il da farsi anche in ottica prossima sfida»