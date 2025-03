Italia-Germania, Voeller: «Difficile fare gol contro gli azzurri. Le due nazionali si rispetteranno. Spalletti è un grande, mi piacciono questi suoi giocatori»

Le parole di Rudi Voeller, ex attaccante tedesco, in vista della sfida tra Italia-Germania in programma in Nations League

Rudi Voeller è stato un grandissimo attaccante, ha giocato anche da noi con la Roma e oggi è il direttore delle nazionali tedesche. In tale veste affronta il tema della settimana: il doppio Italia-Germania valevole per i quarti di finale di Nations League, Ecco cosa ha detto a La Gazzetta dello Sport.

RICORDA IL SUO PRIMO ITALIA-GERMANIA – «Sì, certo: era la semifinale di Messico ’70. Quel 4-3: per tutti gli italiani la partita è una leggenda. Avevo dieci anni. L’ho guardata con mio padre. Era di notte, ma era una partita che non si poteva perdere. Penso che da quella gara sia venuta la fiamma per considerare sempre particolari gli incontri tra queste nazionali».

L’ITALIA – «Ci sono tanti giocatori bravi, quell’Inter, Barella e compagni, ma non solo: un attaccante che mi piace tanto è Retegui dell’Atalanta».

IL LIVELLO DELLE DUE NAZIONALI – «Tutti e due sono su una buona strada, sono convinto. Noi, anche se siamo usciti con un po’ di sfortuna contro la Spagna all’Europeo ai quarti, dopo un paio di anni non proprio esaltanti, abbiamo disputato un buon torneo. E l’Italia, che all’Europeo è uscita prima, vuole risalire la scala mondiale».

SPALLETTI – «Luciano Spalletti è un grande allenatore, per come gestisce la squadra e per la mentalità che propone. É difficile fare gol contro gli azzurri. Ci sarà molto rispetto e saranno due partite difficili, chiaro. Per i risultati che hanno avuto, Argentina, Francia e Spagna sono un po’ più avanti di noi due, però non calcisticamente. Per i risultati, appunto. Sono convinto che Italia e Germania siano in crescita».

QUANTO CONTA LA NATIONS LEAGUE PER LA GERMANIA – «Conta molto anche per il morale, oltre al fatto che vogliamo qualificarci per organizzare la fase finale. Adesso con Julian Nagelsmann e con il buon Europeo si è registrata l’euforia da parte degli spettatori: siamo tornati a essere amati. Vogliamo mantenere questo amore che abbiamo ritrovato con i tedeschi».

PER CHI TIFERA’ SUA MOGLIE ITALIANA – «Non lo so. Mia moglie viene per la partita giovedì, da Roma. Cosa canterà, non lo so. Ma io chiuderò un occhio».