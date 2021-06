Italia, Grifo: «Euro 2020? Quattro favorite ma spero la spuntiamo noi»

Vincenzo Grifo lancia il suo messaggio all’Italia: ecco le dichiarazioni dell’esterno del Friburgo, tra i fedelissimi di Mancini

Dopo un bienno costellato da una presenza costante in Nazionale, Vincenzo Grifo non è stato convocato per Euro 2020. L’esterno del Friburgo però, ai microfoni di TMW, lancia un messaggio all’Italia di Mancini.

«Tra le favorite dico Francia, Germania, Spagna e Italia, così come il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Joao Felix. Tutto starà nel riuscire a dare continuità alle prestazioni, sia fisicamente che mentalmente. Spero vivamente che alla fine a spuntarla sia la mia Italia».