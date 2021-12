Italia, Joao Pedro e Luiz Felipe a gennaio: Mancini li valuterà per i playoff

Sembra ormai sicura la chiamata di Joao Pedro e Luiz Felipe per lo stage di gennaio. Poi Mancini deciderà in vista dei playoff

All’Italia di Roberto Mancini servono nuovi volti dopo il deludente girone di qualificazione a Qatar 2022 e in vista dei decisivi playoff di marzo per strappare il pass mondiale. E i due nomi che ormai circolano da tempo sono quelli di Joao Pedro e Luiz Felipe, i due brasiliani ormai pronti a essere naturalizzati italiani. Per loro si spera in un cammino simile a quello di Jorginho ed Emerson Palmieri, sfociato poi nel successo di Euro 2020.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra ormai certa la loro presenza per lo stage di gennaio dove Mancini valuterà l’attaccante del Cagliari e il difensore della Lazio in vista degli spareggi di marzo. In caso di qualificazione al Mondiale, ci sarà poi la Nations League di giugno dove Joao Pedro e Luiz Felipe potrebbero giocarsi con più tempo le loro carte per il Qatar.