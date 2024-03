Italia Jorginho: «Il gruppo sta bene ed è compatto»

Le parole di Jorginho, centrocampista dell’Italia, in vista della sfida degli Azzurri nell’amichevole contro l’Ecuador

Jorginho ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di domani sera tra Italia e Ecuador. Di seguito le sue parole.

GRUPPO – «Come gruppo c’è grande unione, si sta creando un ambiente positivo».

COME STANNO – «Stiamo bene insieme, e questo è fondamentale. Dentro e fuori dal campo, ridiamo e scherziamo. Può sembrare banale, ma è anche così che giochi meglio le partite».

ESPERIENZA IN PREMIER – «L’esperienza in Premier mi ha aiutato a crescere, soprattuto a livello di aggressività. Forse era qualcosa che mi mancava, ma c’è sempre spazio per crescere e migliorarsi ancora, è quello che voglio fare ogni giorno».