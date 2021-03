Italia, Lombardo: «Bulgaria missione possibile. Fiducia in Belotti»

Attilio Lombardo, collaboratore tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la Bulgaria: le sue dichiarazioni

Attilio Lombardo, collaboratore tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la Bulgaria.

BULGARIA – «La missione è possibile. Dobbiamo fare meglio di quanto fatto nel secondo tempo contro l’Irlanda del Nord. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara ma siamo qua per migliorare sia il secondo e, se possibile, anche il primo tempo. Dobbiamo fare una gara dove non devono mancare gli equilibri e i principi di gioco di questa squadra».

BELOTTI – «Il Gallo sta bene. Oggi inizierà dal primo minuto. Per noi, avendo solo due attaccanti di ruolo, è fondamentale che sappia darci quello che ci ha dato Ciro nella partita precedente. Abbiamo fiducia in lui come abbiamo fiducia in tutta la squadra».