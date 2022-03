Italia Macedonia, gli esclusi di Mancini: diverse le sorprese

Mancini ha fatto le sue scelte per Italia Macedonia e ha escluso dalla lista diversi nomi eccellenti: Zaniolo, Belotti e Scamacca andranno in tribuna

Mancini ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera tra Italia Macedonia. Una sfida fondamentale per gli azzurri quella del Barbera che non vedrà alcuni esclusi eccellenti prender parte alla partita.

Zaniolo, Scamacca e Belotti andranno in tribuna, insieme a loro anche Zaccagni, Gollini, Biraghi, Bonucci, Luiz Felipe, Locatelli e Sensi.