«Italia, Mancini ha un ottimo centrocampo»

Il giornalista del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul centrocampo di Roberto Mancini nella partita di ieri con l’Albania

Sul Corriere dello Sport Alessandro Barbano fa questa analisi sul centrocampo azzurro visto all’opera con l’Albania e le prospettive per il futuro: «L’asse Verratti-Tonali è la nuova dorsale del gioco azzurro, cui si affianca finalmente, con Di Lorenzo e Dimarco, una coppia di esterni all’altezza, che non si vedeva dai tempi dell’infortunio di Spinazzola agli Europei. Barella in panchina è un lusso che spiega la ricchezza del patrimonio azzurro. Quanto a Jorginho, c’ da giurare che, a marzo, farà ancora parte del gruppo».