Alla Cluj Arena, il match valido per la terza giornata degli Europei U21 tra Italia e Norvegia U21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla Cluj Arena di Cluj-Napoca, Italia e Norvegia si sfidano nella terza giornata degli Europei U21.

Sintesi Italia U21-Norvegia U21

1′ – Primo possesso per l’Italia.

5′ – Primo giallo della partita per Evjien.

12′ – Prima occasione per l’Italia: Gnonto si smarca bene su un cross dalla destra, ma di testa manca completamente la porta.

14′ – Più pericoloso Pellegri: ancora con un cross dalla destra: in tuffo di testa manca la porta di un soffio.

17′ – GOL FRANCIA. rete di Gouri.

21′ – preoccupazione per Willy Gnonto: cade in area norvegese dopo un contrasto di gioco (regolare il contrasto) ed è rimasto a terra per qualche secondo.

28′ – Grande salvataggio di Nicolò Rovella in difesa! Il centrocampista anticipa Ceide e salva l’Italia dal possibile 1-0 per la Norvegia. Ottimo tackle.

33′ – Ci prova ricci da limite: la difesa norvegese devia in corner

35′ – GOL SVIZZERA. gol di Ndoye.

39′ – Bellanova serve Tonali sul taglio sul primo palo: colpo di testa su cui si avventa Gnonto, che viene anticipato dall’uscita del protiere norvegese.

45′ + 1′ – Fine primo tempo

46′ – Inizia il secondo tempo.

52′ – Bellanova ci prova dalla distanza, pallone alto sopra la traversa.

57′ – Contropiede di Gnonto, che però conclude sull’esterno della rete.

62′ – Cambi per l’Italia Gnonto-Cambiaghi e Pellegri-Colombi

65′ – GOL NORVEGIA: Botheim sblocca il risultato con un tap in su assist di Nusa

65′ – GOL FRANCIA: i transalpini tornano in avanti con Barcola.

71′ – Altro doppio cambio: escono Bellanova e Rovella per Cambiaso e Miretti

76′ – GOL FRANCIA: tris francese con Cherki

80′ – Cambiaghi da pochi passi trova la traversa! Deviazione sotto porta con il petto, ma il pallone sbatte contro il legno.

81′ – GOL FRANCIA: poker di Caqueret

85′ – Carnesecchi salva su Nusa

Migliore in campo: Nusa

Italia-Norvegia U21: marcatori e tabellino

65′ Botheim

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Scalvini, Lovato, Okoli; Bellanova (71′ Cambiaso), Rovella (71′ Miretti), Tonali, Ricci, Parisi; Pellegri (62′ Colombo), Gnonto (62′ Cambiaghi). Ct. Nicolato.

NORVEGIA (4-4-2): Klaesson; Wolfe, Daland, Heggheim, Sebulonsen; Evjen (58′ Nusa), Kitolano, Hove, Ceide (70′ Sahraoui); Jatta (58′ Bobb), Botheim. Ct. Smerud