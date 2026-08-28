Nuovo corso Italia: Tresoldi, Romano e Palma nel progetto del nuovo ct azzurro Roberto Mancini. Ecco perché decide la FIFA

L’Italia ha scelto Roberto Mancini per ripartire dopo la terza mancata qualificazione ai Mondiali. Il nuovo commissario tecnico ha avviato un progetto che punta a ringiovanire la rosa e ad ampliare il bacino dei convocabili, monitorando in tutto il mondo quei calciatori che, pur avendo giocato per altre nazionali giovanili, possiedono i requisiti per vestire l’azzurro.

Il caso più emblematico è quello di Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 del Bruges. Cresciuto a Cagliari, esploso in Germania e oggi protagonista in Belgio, Tresoldi ha iniziato la stagione segnando 4 gol nelle prime 4 partite. Con la Germania Under 21 ha totalizzato 12 reti in 24 presenze, ma Mancini lo ha contattato personalmente per convincerlo a scegliere l’Italia.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Tresoldi ha già detto sì: ora si attende l’ok della FIFA per renderlo convocabile in tempo per il 18 settembre, data in cui verranno diramati i convocati per la Nations League.

Come può Tresoldi cambiare Nazionale? La regola del “One‑time change”

Il passaggio di Tresoldi all’Italia è possibile grazie alla norma FIFA sul “One‑time change”, disciplinata dall’articolo 10 del regolamento “Change of Association”.

Il giocatore, nato in Italia e in possesso della cittadinanza italiana, può cambiare Nazionale anche se ha disputato partite ufficiali con le giovanili di un altro Paese. Il vincolo scatta solo nel momento in cui un calciatore disputa una gara ufficiale con la Nazionale maggiore: da quel momento non può più tornare indietro.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



Per questo motivo, l’Italia attende l’autorizzazione formale della FIFA prima di poterlo convocare.

Le prossime partite dell’Italia

La Nazionale debutterà nella Nations League affrontando:

Belgio (25 settembre)

Turchia (28 settembre)

Francia (2 ottobre)

Turchia (5 ottobre)

Mancini vuole avere Tresoldi già a disposizione per questo ciclo.

Non solo Tresoldi: i casi Romano e Palma

Il CT ha ottenuto il sì anche di Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari classe 2004, autore del gol decisivo contro il Parma. Romano ha giocato con la Svizzera fino all’Under 20, ma essendo italiano e figlio di genitori italiani può effettuare lo stesso iter di Tresoldi: anche qui si attende l’ok della FIFA.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

L’altro nome è Matteo Palma, difensore dell’Udinese classe 2008. Ha vestito l’Under 15 italiana, poi l’Under 17 tedesca: anche lui è eleggibile per il cambio.



