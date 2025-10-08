 Italia, le parole di Nicolussi Caviglia: «Mi sono sempre ispirato a Cruijff. E poi Pirlo...»
Italia, le parole di Nicolussi Caviglia: «Mi sono sempre ispirato a Cruijff. E poi Pirlo…»

1 minuto ago

nicolussi caviglia

Italia, le dichiarazioni dal ritiro azzurro di Nicolussi Caviglia: «Mi sono sempre ispirato a Cruijff. E poi Pirlo…»

Il centrocampista della Fiorentina, Nicolussi Caviglia, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. Ecco le sue dichiarazioni:

NAZIONALE «Siamo fortunati a fare della nostra passione il nostro lavoro. È un grande motivo d’orgoglio anche arrivare da una regione piccola come la Valle d’Aosta ed essere ora in Nazionale»

KEAN «Lo conosco da una vita e so che giocatore è, poi ogni periodo è differente, ma l’importante è dare sempre il massimo. Con lui ho un rapporto unico e quest’anno riuscirà a confermare le prestazioni dello scorso»

FIORENTINA «La situazione non è facile, ma io ora sono qua e voglio differenziare le cose. Sono orgoglioso della chiamata in Nazionale e voglio onorarla al meglio»

IDOLI «Mi sono sempre ispirato a Cruijff per la sua visione, non solo a livello calcistico. E poi Pirlo, ho imparato molto da lui».

