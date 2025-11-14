Italia ai playoff Mondiali: si attende il sorteggio di Zurigo con la speranza di evitare le insidie. Tutti i dettagli

Italia, il cammino verso il Mondiale passa dai playoff: a Zurigo il sorteggio che può cambiare la storia. Le ultime

Il cammino dell’Italia verso il Mondiale 2026 è ormai affidato ai playoff. La sconfitta contro la Norvegia ha chiuso le porte alla qualificazione diretta, e ora gli Azzurri dovranno giocarsi tutto nelle sfide di spareggio. A metà novembre, 42 delle 48 nazionali hanno già staccato il pass, mentre restano 6 posti da assegnare: quattro tramite i playoff europei (con 16 squadre coinvolte) e due attraverso gli spareggi intercontinentali, che vedranno in campo sei selezioni provenienti da ogni continente, più una rappresentante nordamericana.

Sorteggi di Zurigo: il destino si decide lì

Giovedì a Zurigo si svolgerà il sorteggio che stabilirà gli accoppiamenti. L’Italia, grazie al ranking FIFA e al piazzamento tra le migliori seconde, sarà inserita in prima fascia: eviterà avversarie di peso come la Svezia, ma potrebbe incrociare nazionali insidiose come Galles, Macedonia del Nord, Romania o Irlanda del Nord. La semifinale si giocherà in casa, con stadi come Bergamo, Udine o Torino pronti a spingere la squadra di Gattuso verso la finale. Quest’ultima, invece, sarà determinata dal sorteggio: potrà disputarsi in Italia o in trasferta.

Trappole e rivalità

Oltre alla Svezia, le insidie principali arrivano dalle possibili perdenti tra Galles e Macedonia del Nord, oltre a Romania e Irlanda del Nord. In caso di eliminazioni eccellenti, avversarie più abbordabili come Moldova o San Marino potrebbero rappresentare ostacoli meno impegnativi.

La corsa continua

Gli Azzurri si preparano a questa nuova sfida con la consapevolezza del precedente amaro del 2018, quando i playoff segnarono l’assenza dal Mondiale. Stavolta, Gattuso e i suoi uomini vogliono scrivere una storia diversa. Il sorteggio di Zurigo sarà il primo passo di un percorso che l’Italia spera di trasformare in riscatto e qualificazione.

