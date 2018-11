Italia, Mancini:«Abbiamo giocato un’ottima partita. E su Chiesa…»

Deludente pareggio per gli Azzurri, sfumato il sogno Final Four. Ma Mancini vede il bicchiere mezzo pieno

Partita terminata con entrambe le reti inviolate tra Italia e Portogallo allo stadio San Siro. La Nazionale era chiamata a vincere per raggiungere il primo posto che avrebbe permesso agli Azzurri di disputare la Final Four. Nonostante i pericoli creati alla porta di Rui Patricio da parte dei ragazzi del C.T. Mancini, però, la partita si è rimasta bloccata sullo 0-0. Il commissario tecnico, però, non è rimasto deluso dal pareggio, anzi. «Pochi gol? Nel calcio il gol è un particolare importante, abbiamo giocato un’ottima partita. Il primo tempo è stato dominato, poi c’è stato un calo abbastanza normale. Dovevamo fare qualcosa di più per segnare perché le occasioni le abbiamo avute. E’ comunque un passo avanti, il Portogallo è una grande squadra. La sconfitta all’andata? Io penso sempre a fare risultato e a dare spazio a i giovani». Un commento anche su Chiesa, nervoso perché poco servito dai pochi compagni: «A volte avremmo dovuto cambiare gioco più spesso, Federico ha creato superiorità e la squadra poteva fare di più per coinvolgerlo e creare magari più pericoli».