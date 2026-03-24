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Italia, la probabile formazione degli azzurri contro l’Irlanda del Nord: Gattuso riflette, le ultimissime
Italia, le ultime sulla formazione contro l’Irlanda del Nord: Gattuso valuta gli ultimi nodi, ecco la situazione aggiornata
È arrivato il momento decisivo dei playoff. L’Italia di Gennaro Gattuso scenderà in campo giovedì 26 marzo, alle 20:45, alla New Balance Arena di Bergamo per la semifinale contro l’Irlanda del Nord. In caso di vittoria, gli Azzurri torneranno in campo martedì 31 marzo per la finale contro la vincente di Galles–Bosnia ed Erzegovina.
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Dubbi e ballottaggi: la situazione in casa Azzurra
La probabile formazione non è ancora definita: diversi giocatori sono alle prese con acciacchi o valutazioni fisiche.
- Bastoni è in dubbio per un edema alla tibia: se non dovesse recuperare, al suo posto è pronto Gatti, con Buongiorno come ulteriore opzione.
- Mancini ha un fastidio al polpaccio ma dovrebbe essere regolarmente a disposizione.
- Tonali e Calafiori sono sulla via del recupero e dovrebbero farcela.
- Sulla fascia destra resta aperto il ballottaggio Politano–Palestra.
- In attacco, Pio Esposito insidia Kean e Retegui per una maglia da titolare.
La probabile formazione dell’Italia
Gattuso dovrebbe confermare il 3-5-2, con diversi nodi ancora da sciogliere:
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano/Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gennaro Gattuso.
Se Bastoni non dovesse recuperare, spazio a uno tra Gatti e Buongiorno sul centro-sinistra della difesa.
Dove vedere Italia Irlanda del Nord
La semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord sarà trasmessa giovedì 26 marzo alle 20:45 su:
- Rai 1
- RaiPlay (in streaming)