Italia Spagna, dirige il russo Karasaev: la designazione completa

Sergei Karasaev dirigerà la sfida di Nations League tra Italia e Spagna in programma mercoledì. Ecco chi lo coadiuverà

L’Italia di Roberto Mancini si prepara a tornare in campo per giocare la semifinale di Nations League contro la Spagna, in programma mercoledì sera a San Siro. A dirigere l’incontro sarà il fischietto russo Sergei Karasaev.

Demeshko e Gavrilin saranno i suoi assistenti, con Ivanov nelle vesti di quarto uomo. Al VAR presente l’olandese Pol van Boekel, coadiuvato all’AVAR dal tedesco Dingert.