Italia Spagna: Gravina invita l’arbitro aggredito in Oleggio Castello-Carpignano

Bellissimo gesto della FIGC che invita Andrea Felis a San Siro: l’arbitro aveva ricevuto un pugno da un allenatore

Gabriele Gravina invita a San Siro Andrea Fidelis, l’arbitro che ha ricevuto un pugno dal tecnico del Carpignano in occasione della gara contro l’Oleggio Castello. La nota dell’ANSA.

«L’arbitro Andrea Felis sarà presente il 6 ottobre allo stadio Meazza a Milano per la semifinale di Nations League Italia-Spagna. Lo ha invitato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, una volta appreso della sua designazione per la gara Pro Vercelli-Pro Sesto, valida per il campionato Under 15 il prossimo 3 ottobre».