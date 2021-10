Italia Svizzera, cambia la sede della partita? Le ultime

Italia Svizzera, match in programma il 12 novembre e valido per le qualificazioni ai Mondiali potrebbe non giocarsi all’Olimpico di Roma

Il 12 novembre l’Italia si troverà di fronte la Svizzera nella partita a dir poco decisiva per la qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar.

Secondo il giornalista Alessandro Alciato il match potrebbe non disputarsi all’Olimpico di Roma – come previsto inizialmente – bensì al Gewiss Stadium di Bergamo. Il motivo? Il terreno di gioco dello stadio romano potrebbe non essere in buone condizioni a causa dei troppi match giocati nei giorni precedenti.