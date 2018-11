L’ex presidente Figc, dimessosi forzatamente, parla del suo amore per gli Azzurri. E non risparmia frecciatine a Ventura…

A distanza di un anno dal tragico 0-0 contro la Svezia che ha condannato l’Italia escludendola dal Mondiale in Russia, Carlo Tavecchio è tornato a parlare della Nazionale. L’ex presidente Figc difende il proprio operato al vertice della Federazione poco prima della sfida tra Italia e Portogallo, valida per la Uefa Nations League. Partita che guarderà dal vivo, dato che è presente in tribuna a San Siro. Ecco il commento sulle sue dimissioni:«Ho gli azzurri nel cuore, mi sono dimesso per amore della Nazionale. Nessuno si è dimesso e allora qualcuno doveva prendersi la responsabilità. Abbiamo avuto un post Mondiale drammatico».

Tavecchio si è inoltre espresso riguardo alle scelte della nuova Nazionale, che vede Gabriele Gravina a capo della Federazione e Roberto Mancini nelle vesti di C.T.: «Gravina è una persona che conosce il calcio, che ha navigato in tutti i mari, sia agonisticamente che dal punto di vista dirigenziale. Se viene assistito politicamente, spero faccia la riforma dei campionati. Mancini? Una scelta coraggiosa, intelligente e con rischio». Non è mancato un commento sarcastico finale sull’allora commissario tecnico degli Azzurri, Giampiero Ventura, recentemente dimessosi dall’incarico col Chievo dopo appena una partita:«Mi dispiace, non pensavo finisse così. La sorpresa è che le dimissioni le abbia date quando nessuno gliele chiedeva».