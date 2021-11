Italia, Tonali: «La maglia azzurra è la cosa più bella del calcio»

Il centrocampista del Milan Tonali ha parlato dell’emozione di indossare la maglia dell’Italia

Sandro Tonali, centrocampista del Milan e della Nazionale, ai canali ufficiali dell’Italia raccontato dell’emozione che si prova a indossare la maglia azzurra.

GIOVANILI AZZURRE – «Mi hanno aiutato molto a crescere, soprattutto quando ho iniziato a giocare nel Brescia in Serir B. È stata una grossa mano a livello internazionale per me stesso e per il Brescia. Ora, ho imparato a giocare con i grandi del calcio».

PRIMA CONVOCAZIONE – «Me la ricordo bene, è stato un momento emozionante. Poi il 15 novembre ho debutatto per la prima volta. Impossibile dimenticarselo».

MAGLIA AZZURRA – «Per me significa molto, è il sogno di qualsiasi bambino che ama il calcio, che ama la Nazionale, che spera un giorno di indossare questa maglia. È la cosa più bella che esiste nel calcio».

