Italia, Totti: «Jorginho magico, in Qatar possiamo sognare grazie a lui»

Francesco Totti, ex calciatore della Roma e campione del Mondo con l’Italia nel 2006, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del match contro la Svizzera, puntando tutto su Jorginho.

ITALIA JORGINHO – «Mi sembra ieri che ero a Berlino, ad alzare la Coppa del Mondo, mentre invece sono passati già quindici anni. Proprio per questo dico che, dopo l’amarezza della mancata qualificazione al Mondiale del 2018, stavolta dobbiamo farcela ad andare in Qatar, scendendo in campo per affrontare i campioni i più forti del pianeta. Perché quello è il posto in cui una squadra come l’Italia dovrebbe sempre stare. Le qualità per farcela, comunque, le abbiamo tutte e lo abbiamo dimostrato all’Europeo, da un gran portiere come Donnarumma ad attaccanti bravi e pronti a sacrificarsi. E poi in regia c’è uno come Jorginho, che sta vivendo un momento magico. Anche grazie a lui fra un anno potremmo essere al Mondiale sognando di alzare ancora la Coppa».