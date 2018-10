Le parole del ct azzurro Roberto Mancini dopo l’amichevole Italia-Ucraina finita 1-1 a Genova

Al ‘Ferraris’ di Genova, l’amichevole Italia-Ucraina finisce 1-1. Nella serata che ha ricordato ancora una volta le vittime delle tragedia di Ponte Morandi, gli azzurri di Roberto Mancini offrono una buona prova che non coincide col risultato finale. Questo il pensiero del ct a margine della partita: «Il rammarico è per il risultato che non arriva, non ci dice cosi bene, stasera avremmo meritato un paio gol, dobbiamo migliorare sotto questi aspetto e continuare a lavorare cosi» le parole rilasciate a Rai Sport.

Mancini ha poi proseguito: «Il tridente inedito con Chiesa, Bernardeschi e Insigne? Può essere un’idea, ma bisogna essere piu incisivi, stasera abbiamo creato tante palle gol. Con i cambi poi diventa una partita problematica, abbiamo concesso qualcosa in più nella ripresa, ma la partita è stata buona. Barella? Bravo al suo debutto, in casa, è stato più semplice di quelli che hanno esordito in Portogallo. La Polonia? Abbiamo quattro giorni per recuperare e fare del nostro meglio».