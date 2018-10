Italia-Ucraina 0-0: risultato e cronaca in diretta live – Amichevole 2018

Italia-Ucraina, amichevole internazionale 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

E’ nuovamente tempo di pausa per le Nazionali. Ad ottobre infatti va in scena il secondo atto della Nations League. Per l‘Italia però è previsto un turno di riposo e dunque ecco la possibilità di giocare una delle care e vecchie amichevoli internazionali, senza punti in ballo. L’avversario che questa sera scenderà sul manto erboso dello stadio Luigi Ferraris di Genova è l’Ucraina, allenata da una vecchia conoscenza del nostro calcio: Andriy Shevchenko. La squadra del tecnico Mancini non sta vivendo un grande periodo di forma, la vittoria manca ormai dalla gara contro l’Arabia Saudita, pertanto un successo potrebbe ridare voglia e morale al gruppo, in vista del delicato incontro contro la Polonia domenica prossima.

Italia-Ucraina 0-0: il tabellino

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Bernardeschi, Insigne. All. Mancini

UCRAINA (4-2-3-1): Pyatov; Karavaev, Burda, Rakitskiy, Matvienko; Marlos, Zinchenko, Sydorchuk, Malinowski, Konoplyanka; Yaremchuk. All. Shevchenko

ARBITRO: Obrenovic (SLO)

Italia-Ucraina: diretta live e sintesi

7′ pt – Pyatov straordinario nell’intervenire su un tiro al volo di Chiellini da centro area

6′ pt – Chiesa arriva al limite dell’area e calcia in porta, palla messa in angolo, ma Italia che è partita con il piede giusto

4′ pt – Bernardeschi! Controlla al limite e si gira, sinistro fulmineo che non sorprende Pyatov

3′ pt – Continua a spingere sulle fasce l’Italia questa volta con Florenzi che cerca Insigne in area, esce bene Pyatov

2′ pt – Chiesa apre per Biraghi a sinistra, cross deviato: arriva il primo corner della gara

1′ pt – Tutto pronto al Ferraris, comincia Italia-Ungheria

Italia-Ucraina: formazioni ufficiali

Ecco le scelte dei due allenatori. Mancini alla fine opta per il tridente leggero con Insigne ad agire da falso nueve insieme a Chiesa e Bernardeschi. C’è spazio poi per l’esordio di Barella a centrocampo e per il ritorno di Biraghi sulla fascia sinistra. Tutto confermato nell’Ucraina con il tridente Marlos-Zinchenko-Konoplyanka alle spalle di Yaremchuk.

Italia-Ucraina: probabili formazioni e pre-partita

L’Italia di Mancini è in crisi di risultati e anche se si tratta solo di un’amichevole, farà di tutto per ritrovare i tre punti. Per farlo però il ct dovrà inventarsi qualcosa nel reparto avanzato, mai così povero di un attaccante centrale. Tra vari infortuni e indisponibilità infatti, dovrebbero essere Insigne e Bernardeschi ad alternarsi nel ruolo di punta nel tridente insieme a Federico Chiesa. Inoltre a centrocampo dovrebbe esserci l’esordio da titolare per Nicolò Barella, insieme a Jorginho e Verratti. Infine la retroguardia dovrebbe essere composta da Florenzi e Biraghi sulle fasce, con Bonucci e Chiellini al centro e Donnarumma tra i pali. Nell’Ucraina invece Shevchenko sembra intenzionato a schierare un 4-2-3-1, con una trequarti ricca di talento con Konoplyanka, Marlos e Zinchenko, che agiranno alle spalle dell’unica punta Yaremchuk.

Italia-Ucraina: i precedenti del match

I colori dell’Ucraina evidentemente portano bene all’Italia. In 8 precedenti gli azzurri non hanno mai perso, collezionando ben 6 vittorie e 2 pareggi. Il ricordo più dolce risale sicuramente al 2006, quando Zambrotta e una doppietta di Toni stesero gli ucraini nei quarti di finale del Mondiale in Germania.

Italia-Ucraina: l’arbitro del match

L’arbitro di questo Italia-Ucraina sarà lo sloveno Rade Obrenovic. Insieme a lui ci saranno gli assistenti Zunic e Vidali. Il quarto uomo invece sarà l’italiano Marco Di Bello.

Italia-Ucraina Streaming: dove vederla in tv

Italia-Ucraina sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 1 (anche in HD al canale 501 del digitale terrestre) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app o sul sito RaiPlay.