Italia Under 19 fuori dagli Europei: decisiva la sconfitta contro l’Ucraina

Italia Under 19, eliminazione amara nel girone dopo la sconfitta contro l’Ucraina: ora la sfida contro la Danimarca

L’Italia Under 19 saluta gli Europei al termine della fase a gironi. Per gli Azzurrini di Alberto Bollini è stata decisiva la sconfitta contro l’Ucraina, maturata dopo il gol di Olychenko nel primo tempo. Un risultato che, unito alla contemporanea vittoria della Croazia per 3-0 sulla Serbia, ha condannato la Nazionale italiana all’eliminazione.

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L’Italia chiude il girone con 4 punti, gli stessi della Croazia, grazie alla vittoria contro la Serbia e al pareggio nello scontro diretto proprio con i croati. A fare la differenza, però, è stato il maggior numero di gol segnati: 4 per la Croazia contro i 2 degli Azzurrini, con la differenza reti identica a quota 0.

Italia Under 19, ora la sfida con la Danimarca

Il percorso europeo dell’Italia Under 19 non è comunque completamente terminato. L’8 luglio gli Azzurrini affronteranno la Danimarca nella sfida valida per il quinto posto.

La partita sarà decisiva per accedere al playoff intercontinentale a quattro Nazionali, con rappresentanti di Europa, Asia, Sudamerica e Oceania, in vista del Mondiale Under 20 del 2027. Le europee già qualificate sono le semifinaliste Spagna, Germania, Croazia e Ucraina, oltre all’Azerbaigian, paese ospitante insieme all’Uzbekistan.