Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Fiorentina Frosinone Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli Parma Roma Sassuolo Torino Udinese Venezia

Calcio italiano

Italia Under 19 fuori dagli Europei: decisiva la sconfitta contro l’Ucraina

Published

4 ore ago

on

By

Bollini 06 07

Italia Under 19, eliminazione amara nel girone dopo la sconfitta contro l’Ucraina: ora la sfida contro la Danimarca

L’Italia Under 19 saluta gli Europei al termine della fase a gironi. Per gli Azzurrini di Alberto Bollini è stata decisiva la sconfitta contro l’Ucraina, maturata dopo il gol di Olychenko nel primo tempo. Un risultato che, unito alla contemporanea vittoria della Croazia per 3-0 sulla Serbia, ha condannato la Nazionale italiana all’eliminazione.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’Italia chiude il girone con 4 punti, gli stessi della Croazia, grazie alla vittoria contro la Serbia e al pareggio nello scontro diretto proprio con i croati. A fare la differenza, però, è stato il maggior numero di gol segnati: 4 per la Croazia contro i 2 degli Azzurrini, con la differenza reti identica a quota 0.

Italia Under 19, ora la sfida con la Danimarca

Il percorso europeo dell’Italia Under 19 non è comunque completamente terminato. L’8 luglio gli Azzurrini affronteranno la Danimarca nella sfida valida per il quinto posto.

La partita sarà decisiva per accedere al playoff intercontinentale a quattro Nazionali, con rappresentanti di Europa, Asia, Sudamerica e Oceania, in vista del Mondiale Under 20 del 2027. Le europee già qualificate sono le semifinaliste Spagna, Germania, Croazia e Ucraina, oltre all’Azerbaigian, paese ospitante insieme all’Uzbekistan.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×