Italia Under 21, l’indiscrezione: «Di Biagio deluso da Kean e Zaniolo». Al ct non sarebbero piaciuti alcuni atteggiamenti dei due

«Certi atteggiamenti di Zaniolo e Kean non stanno piacendo a Di Biagio. Potrebbero fare qualcosa di più a livello di intensità degli allenamenti e di atteggiamento con il resto del gruppo. Forse è questa la piccola delusione dell’Europeo».

Così Alessandro Alciato – giornalista di Sky Sport – ha svelato un retroscena relativo al rendimento di Moise Kean e Nicolò Zaniolo in questo Europeo Under 21. Tutto questo a poche ore dalla sfida decisiva con il Belgio in cui l’Italia si gioca l’accesso alla fase successiva.