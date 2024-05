Lazio sotto la curva: CONFRONTO con i tifosi dopo il pareggio con il Monza, ecco cos’è successo

Confronto tra la Lazio e la curva dei tifosi arrivati a Monza dopo il pareggio con i brianzoli: ecco cosa è successo

Il pareggio di oggi contro il Monza rallenta la corsa della Lazio di Tudor verso la corsa per un posto europeo. Tale risultato però non è piaciuto nemmeno ai tifosi biancocelesti, i quali hanno richiesto e ottenuto un confronto con la squadra durato un quarto d’ora sotto la curva, per fare chiarezza sul rendimento in campionato.