Italia Under 21, Nunziata: «Abbiamo vinto e dominato la partita»

Carmine Nunziata, CT dell’Italia U21, ha parlato ai microfoni della Rai della sfida vinta con la Lettonia.

PARTITA- «Era la partita che ci aspettavamo contro una squadra molto chiusa, non era facile trovare spazi. Siamo stati bravi a crossare molto, potevamo concludere qualche occasione in maniera diversa ma il risultato è giusto. Abbiamo dominato la partita e questo è l’importante »

MODULO DOPPIO TREQUARTISTA – «Non volevo dare punti di riferimento ai loro centrali, uno di loro era molto alto, in qualche occasione ci siamo riusciti in altre meno ma i risultati sono stati molto bravi. L’avevamo preparata così non col cross ma con la palla dietro, nel primo tempo non ci è venuta molto bene perché facevano densità e non era facile. Non a caso i due gol sono arrivati così»

LAVORO – «Io per squadra intendo giocatori che hanno un obiettivo da raggiungere, attraverso il gioco. Miretti ci dà tanta qualità, mentre Casadei e Fabbian ci davano gli inserimenti. Era questo quello che volevamo, i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare »

NDOUR MENO AL CENTRO – «Il problema è che abbiamo deciso di sviluppare a tre con Prati che si allargava e non potevamo chiedere anche a lui di inserirsi, gli abbiamo chiesto di darci equilibrio e ha fatto una gara di grande sostanza»