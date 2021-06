Italia Under 18: vittoria 3-1 sull’Austria dopo un anno e mezzo. A segno un giocatore dell’Inter

L’Italia Under 18 di mister Nunziata torna in campo e convince con l’Austria in amichevole, decisiva la doppietta di Baldanzi

Torna in campo la nazionale Under 18 dell’Italia dopo più di un anno e mezzo di inattività a causa della pandemia. È in pratica un esordio per la squadra di mister Nunziata che punta su tanti ragazzi nuovi nell’amichevole con l’Austria disputata allo stadio Colaussi di Gradisca.

Nella vittoria finale per 3-1 decisiva la doppietta dell’attaccante classe 2003 dell’Empoli Tommaso Baldanzi, a chiudere i conti dopo il gol del 1-2 di Barlov ci ha pensato Franco Ezequiel Carboni, giovanissima promessa argentina dell’Inter.