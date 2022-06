Italia, Zerbin: «Esordio? Un sogno che si realizza. Due anni fa ero in C»

Alessio Zerbin, attaccante dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l’Ungheria

Alessio Zerbin, attaccante dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l’Ungheria. Le sue dichiarazioni:

«E’ stato un percorso lungo per arrivare qui. A Cesena due anni fa ci giocavo in C e ora sono qui con la maglia della Nazionale. Un sogno che si realizza, anche se ancora faccio fatica a capacitarmi di quanto ho fatto. Mancini? Mi ha detto di stare tranquillo e godermela».