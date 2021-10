Italia, venduti 31.000 biglietti per la Spagna: si va verso il tutto esaurito

Atteso un gran numero di spettatori per la sfida tra Italia e Spagna, valida per la semifinale di Nations League: il dato

Come riferito dalla FIGC, già 31.000 biglietti sono stati venduti per la gara di Nations League tra Italia e Spagna in programma il prossimo 6 ottobre a San Siro. Ancora 2.000 tagliandi acquistabili fino alla serata di domani, per una sfida per la quale si preannuncia il tutto esaurito.

Disponibilità anche per le altre tre gare. Il 7 si giocherà l’altra semifinale tra Francia e Belgio all’Allianz Stadium di Torino (vendita aperta fino a martedì sera). Già 13.000, invece, i biglietti venduti per la finale per il primo posto (scadenza sabato alle 15.00). La scadenza per acquistare i biglietti per la finale del terzo e quarto posto, invece, sarà alle 9 di sabato mattina.