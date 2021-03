Italiano: «Al primo schiaffo ci disuniamo. Inizia ad essere pericoloso» – VIDEO

Vincenzo Italiano ha parlato al termine della sfida persa contro l’Atalanta in campionato, ecco le sue parole

Vincenzo Italiano ha parlato al termine della sfida persa contro l’Atalanta in campionato, ecco le sue parole: «Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ma dovevamo continuare anche nel secondo tempo. L’Atalanta quando sblocca le gare poi dilaga, prende metri e non ti dà scampo. Nel primo tempo siamo stati bravissimi, ma come successo in altre situazioni ci disuniamo al primo schiaffo. Questo diventa pericoloso nelle gare che rimangono, dobbiamo rimanere concentrati».