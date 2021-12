Le parole in conferenza stampa di Vincenzo Italiano in vista della sfida di domani della Fiorentina contro la Salernitana

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa questo pomeriggio per presentare la sfida contro la Salernitana di domani al Franchi. Le sue parole:

SALERNITANA – «La posta in palio è alta e dobbiamo continuare a fare bene come fatto fino ad ora. A Bologna abbiamo fatto il nostro dovere per una vittoria che mancava da tempo in trasferta. Contro la Salernitana è una gara che va preparata come tutte le altre. Importante sarà l’approccio, ma quello per noi è sempre stato ottimo.»

VLAHOVIC – «Deve continuare a giocare in questo modo. Adesso stiamo crescendo anche nel servirlo, è il capocannoniere e deve continuare così. Quando gli attaccanti lavorano in questo modo la squadra ne trae un vantaggio enorme. La gara di Bologna per noi deve essere un trampolino per acquisire sicurezza e anche per i ragazzi.»