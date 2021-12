Conferenza stampa Italiano: «Vlahovic? Salderà il suo debito» – VIDEO

Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Hellas Verona al Bentegodi

SAPONARA – «Mi è dispiaciuto cambiarlo. Potevo fare altre scelte per provare a vincerla. Oggi è il suo compleanno e gli faccio gli auguri. Non so se domani giocherà, ma la stima è enorme.»

VLAHOVIC – «Sta crescendo la squadra e siamo in condizione di dargli molti suggerimenti nei 20 metri, rispetto all’inizio. Lo serviamo con grande qualità. Lui con i gol sta ripagando il lavoro della squadra. Un’attaccante deve avere sempre la voglia di migliorarsi e di essere decisivo negli ultimi 20 metri. Cena? La cena non l’ha pagata, ma salderà il debito quando rientreremo».

BIRAGHI – «Terzic sarà della partita. Sarà una grande chance per dimostrare il suo valore, si allena forte, l’ho sempre stimolato a non mollare. Deve stare sereno e tranquillo, senza dimostrare niente a nessuno.»

CAPITANO – «Venuti o Bonaventura. Sono ragazzi esperti, maturi, che stanno guidando questo gruppo. Sono giocatori che si fanno sentire, che hanno la parola o lo stimolo positivo per tutti. Sceglierò uno di loro due.»

RAMMARICO – «Quello di non aver vinto contro il Sassuolo. Potevamo portare a casa un successo storico. La giornata più bella? Quella contro il Milan, emozionante vedere la gente esultare.»

SIMEONE – «Dobbiamo limitarlo per forza. Ha dimostrato che qualsiasi situazione riesce a tramutarla in gol. Cercare di non sottovalutare nulla, il gol fatto contro l’Atalanta è stato da grandissimo attaccante. Dobbiamo stare attenti, ma oltre a lui c’è grande un grande gruppo per l’Hellas Verona.»