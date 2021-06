Italiano Fiorentina, il tecnico è in città: pagata la clausola allo Spezia

Vincenzo Italiano diventerà a breve il nuovo allenatore della Fiorentina: il tecnico ha pagato la clausola allo Spezia

Vincenzo Italiano diventerà a breve il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico ha pagato la clausola da un milione di euro allo Spezia e ha raggiunto Firenze per firmare il contratto che lo legherà al club viola.

Come riportato da Sky Sport, restano da limare soltanto alcuni dettagli. Poi ci sarà l’ufficialità per il sostituto di Gennaro Gattuso. Per poter tesserare anche lo staff di Italiano, la Fiorentina concederà il cartellino di un proprio giocatore alla società ligure.