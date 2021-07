Italiano: «La Fiorentina mi è piaciuta. Su Kokorin e Vlahovic...»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole con l’Ostermünchen

PRESTAZIONE – «I ragazzi si sono applicati su quello che abbiamo fatto in questi giorni, la testa e le gambe sono piene di concetti e andare in campo e riproporli non è facile. Abbiamo la possibilità di andare in campo e fare meglio, i ragazzi però hanno fatto il meglio che potevano. Ringraziamo anche i nostri avversari per l’amichevole che è stata fatta: ci tengo a non perdere calciatori e che nessuno si faccia male. Non è semplice ma il fatto che tutti si siano sforzati mi è piaciuto».

KOKORIN – «In questo momento lavoriamo con le coppie e la coppia centrale è Vlahovic-Kokorin: quello che viene spiegato all’uno, viene detto all’altro. Per me Sasha è una prima punta, ha qualità e dimestichezza poi pian piano dovrà crescere: deve attaccare bene la porta, deve attaccare la profondità e saper riempire l’area di rigore. Ma gli attaccanti devono fare gli attaccanti, cioè finalizzare quello che si crea».

SAPONARA E BENASSI – «Riccardo è intelligentissimo e parte in vantaggio rispetto agli altri: sa per filo e per segno quello che chiedo, infatti nel secondo tempo da fermo ha fatto tutto ciò che ho chiesto. Ha un bel vantaggio e lo ha fatto vedere. Ricky ha grosse qualità e se sta a posto fisicamente può essere un giocatore molto utile alla causa. Lui stesso mi ha chiesto di giocare in quella zona di campo: penso che quello sia il suo ruolo. Benassi sa attaccare bene gli ultimi metri, riempie bene l’area e con i suoi tempi di inserimento sente la porta. In alcune situazioni può far male. Lo vedo contento e applicato, come ho detto per gli altri anche lui sa cosa deve fare».