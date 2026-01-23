Izzo manda una frecciata al Monza: «Volevo riportarlo in Serie A ma qualcuno me lo ha impedito!» – FOTO

Izzo, passato all’Avellino, ha mandato una frecciata al Monza nella sua lettera d’addio. Ecco cosa ha scritto – FOTO

Attraverso il proprio profilo Instagram, Armando Izzo – passato all’Avellino – ha voluto salutare il Monza con questa lettera d’addio. Il difensore non ha risparmiato questa frecciata…

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Armando Izzo (@armandoizzoreal)

PAROLE – «Ringrazio i tifosi del Monza per l’affetto e tutti i magazzinieri, fisioterapisti, lavoratori e compagni di squadra che mi hanno sempre stimato e voluto bene. Vi porto nel cuore! Il mio più grande desiderio era riportare il Monza in serie A e non andarmene da perdente ma qualcuno me lo ha impedito e non mi ha fatto sentire le emozioni profonde, ho preferito pensare al mio futuro. Ringrazio per il tanto amore ricevuto in questa avventura e chi ha permesso di vivere questa piccola grande realtà, il dottor Adriano Galliani. Adesso sono felice di tornare a casa e di inseguire insieme un sogno, una scalata che si era interrotta. Io ci credo! Forza lupi!».