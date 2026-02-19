Conference League
Jagiellonia Fiorentina LIVE: sintesi, cronaca, tabellino e risultato del match d’andata dei playoff di Conference League
Jagiellonia Fiorentina LIVE: sintesi, cronaca, tabellino e risultato del match d’andata dei playoff di Conference League 2025-2026
Conclusi i play-off di Champions League, l’attenzione si sposta ora sulla Conference League, dove cresce l’attesa per le sfide della fase a gironi. In Polonia va in scena il confronto tra Jagiellonia e Fiorentina, un match che promette intensità e grande interesse per entrambe le formazioni. Segui il live su Calcionews24.
LIVE JAGIELLONIA FIORENTINA
Inizia la sfida!
FORMAZIONI UFFICIALI JAGIELLONIA FIORENTINA
JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Pelmard, Vital, Wdowik; Pozo, Flach, Mazurek, Jozwiak; Bazdar, Imaz. Allenatore: Adrian Siemieniec
FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli
LEGGI ANCHE: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Ultimissime
video
Accomando: «Bastoni ha sbagliato ma il vero problema è il protocollo. Basta ipocrisie. Scudetto? Tutto ancora aperto » – ESCLUSIVA e VIDEO
Accomando, noto giornalista, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni analizzando l’episodio Bastoni-Kalulu in Inter-Juve e non solo Orazio Accomando,...