Jagiellonia Fiorentina LIVE: sintesi, cronaca, tabellino e risultato del match d’andata dei playoff di Conference League

Jagiellonia Fiorentina LIVE: sintesi, cronaca, tabellino e risultato del match d’andata dei playoff di Conference League 2025-2026

Conclusi i play-off di Champions League, l’attenzione si sposta ora sulla Conference League, dove cresce l’attesa per le sfide della fase a gironi. In Polonia va in scena il confronto tra Jagiellonia e Fiorentina, un match che promette intensità e grande interesse per entrambe le formazioni. Segui il live su Calcionews24.

LIVE JAGIELLONIA FIORENTINA

Inizia la sfida!

FORMAZIONI UFFICIALI JAGIELLONIA FIORENTINA

JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Pelmard, Vital,  Wdowik; Pozo, Flach, Mazurek, Jozwiak; Bazdar, Imaz.   Allenatore: Adrian Siemieniec

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli

